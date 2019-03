Real Madrid tendrá un 'nuevo CR7': el megafichaje de Zidane por 250 millones de euros que no es Neymar

La última exhibición de Cristiano Ronaldo en la Champions League ha hecho que en Real Madrid se den cuenta que necesitan tener de nuevo un jugador de estas características. No solo que marque goles a diestra y siniestra, también que conecte con el público y sea un activo importante para el marketing. En esa linea, en Valdebebas están más que seguros que el indicado es Mbappé.



Según el portal español 'Don Balón', aunque el francés ha manifestado hace unos días su intención de seguir en el PSG, Real Madrid cree que puede convencerlo de llegar en el mercado de fichajes 2019. Y qué mejor si del lado de Florentino Pérez se encuentra Zidane, un técnico que conoce muy bien al exjugador del AS Mónaco.



"No hay dudas respecto al galo. Creen que está llamado a dominar Europa la próxima década y que es, a día de hoy, el futbolista que más se asemeja a Ronaldo: es rápido, fuerte, físicamente un portento, y, sobretodo, tiene mucho, mucho gol a pesar de jugar escorado en una banda, preferiblemente la derecha", publica la citada fuente.

Real Madrid, a todo por Mbappé

Siempre según la citada fuente, el Real Madrid amenaza con romper el mercado de fichajes de verano pagando nada menos que 250 millones de euros al PSG. Le ofrece un sueldo de 28 'kilos' por temporada y la posibilidad de heredar la camiseta '7' que hoy está en manos de Mariano, un jugador llamado a no seguir en Concha Espina con la llegada de Zidane.



"La figura de ‘Zizou’ ha sido clave para descartar a Neymar y decidirse por Mbappé, que tiene seis años menos, sería algo más barato y menos problemático. También se le ve con más madera de líder", publica 'Don Balón' sobre la llegada del francés a Real Madrid a mitad de año.

