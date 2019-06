Florentino cierra el tercer fichaje del Real Madrid: uno más llega a la ‘Casa Blanca’

Primero fue Luka Jovic y ahora será Ferland Mendy. Florentino Pérez ha disparado en el mercado de fichajes en pro de darle un equipo competitivo a Zinedine Zidane en su segundo mandato en el Real Madrid. El lateral izquierdo galo se unirá a las filas madridistas durante esta semana, con lo que cual se convertirá en la tercera contratación oficializada de parte del presidente. Hace algunas semanas fue anunciado Militao, procedente del Oporto de Portugal. ¿Cómo se ha realizado la operación del jugador del Olympique de Lyon? Te lo contamos.



Con la necesidad de darle competencia a Marcelo en el lateral izquierdo, y luego de su no convocatoria con Brasil para la Copa América , ‘Zizou’ pidió a Florentino darle un jugador que pudiera darle competencia al brasileño, dado que no consideraba de Reguilón ni Theo Hernández de cara a la siguiente temporada. En ese sentido, ambos futbolistas español deben buscarse equipo para el 2019-2020, al no pertenecer para la primera plantilla.



La operación, entre negociaciones del Real Madrid con el Lyon, se cerrará entorno a los 50 millones de euros. La cláusula del francés ascendía a los 100 millones de euros, pero la decisión del futbolista y la buena relación entre ambos clubes permitieron que el pase se diera en la mitad del pase. Mendy será el tercer fichaje del Madrid, mientras que el jugador disputa dos partidos internacionales con Francia para este sábado y el próximo martes.



Con la contratación de Mendy, Real Madrid habrá gastado 160 millones de euros en contrataciones para el mercado de fichajes de verano. Militao llegó en 50 millones, Luka Jovic en 60 y Mendy lo hará en 50. En Chamartín se ha abierto la chequera.



La siguiente operación en cerrarse sería la de Eden Hazard a falta de un nuevo nombre para el ataque para que cierre la bolsa del Real Madrid de cara al siguiente curso.



