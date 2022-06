Florentino Pérez concedió una entrevista a ‘El Chiringuito’ y habló sobre el tema Mbappé y el desarrollo de Real Madrid en la última edición de la UEFA Champions League donde resultaron campeones. El mandamás del club blanco aprovechó para resaltar el buen grupo formado y destacar la labor de Carlo Ancelotti en el banquillo. Además, resaltó la juventud del equipo.

“Fueron partidos mágicos. La recordaremos toda la vida. ¿Mejor equipo de siempre? Para ganar hay que tener muy buenos futbolistas, pero también deben darse condiciones: ambiente, un buen entrenador y jugadores que, además de profesionales, sean madridistas”, mencionó el presidente de Real Madrid.

Sobre sus rivales, destacó que han sido grandes competidores y por distintas razones han tenido que afrontar los partidos con jugadores jóvenes. Además, destaca la identidad de todos los integrantes de la plantilla y que este factor los lleva a resaltar frente a todos.

“A partir de las eliminatorias hemos tenido equipos en frente muy buenos y hemos disfrutado mucho de la temporada. Este año se han dado circunstancias diferentes en las que es verdad que había nuevos jugadores jóvenes, un nuevo entrenador y, como dice Ancelotti, los jugadores del Madrid además de profesionales son madridistas”, agregó sobre la temporada del equipo blanco.

Florentino también mencionó el presente de PSG y cómo ha crecido en el mercado de fichaje con el paso de los años. En las últimas semanas se quedaron con Mbappé luego de una oferta de los blancos y casi sucede lo mismo con Tchouaméni aunque el jugador quería llegar a España.

“En absoluto es enemigo. Todos son amigos, todos los que compiten son amigos nuestros. En el caso de Tchouaméni no he peleado con nadie. Mbappé le dijo que si quería ir al PSG y él dijo que no. Hay clubes que tienen más ingresos que no están generados por el fútbol y eso es un problema”, dijo.





