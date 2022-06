Cuando su nombre empezó a sonar en el Manchester United, Frenkie de Jong salió al frente para aclarar que no tenía intención de moverse del FC Barcelona porque jugar en el cuadro azulgrana siempre había sido su sueño. Sin embargo, con el paso del tiempo, el volante neerlandés ha entendido que su futuro está lejos de la ciudad condal, razón por la que ha aceptado fichar por el cuadro de la Premier League. Según el prestigioso diario inglés Mirror, el exjugador del Ajax se ha dejado convencer por Erik ten Hag, el flamante nuevo entrenador de los ‘Diablos Rojos’.

La citada fuente apunta que técnico del United tomó contacto con el futbolista del Barcelona para explicarle el porqué insiste tanto en su fichaje. Ten Hag le explicó a De Jong que el próximo proyecto en Old Trafford gira en torno a su figura y que su presencia en la volante será clave para lograr el éxito.

Además, el exentrenador del Ajax le ha recordado el doblete que lograron juntos precisamente en el equipo de los Países Bajos en la temporada 2018-19. Como si fuera poco, alcanzaron las semifinales de la Champions League de aquel año, quedándose a solo minutos de acceder a la máxima final continental.

Frenkie de Jong tiene contrato hasta mediados de 2026. (Foto: Getty)

Siempre según la citada fuente, Ten Hag cree que el Barcelona no ha sabido explotar todas las características de Frenkie de Jong en las tres temporadas que ya ha jugado en España. El DT del United cree que en Old Trafford no pasará lo mismo y que, por el contrario, convertirá al volante en todo un referente.

Mirror explica también que, tras haber aceptado la propuesta de Ten Hag, a la ‘operación De Jong’ solo le falta el acuerdo entre el Barcelona y Manchester United, el cual se cerraría por una cifra de 80 millones de euros sin variables.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Frenkie de Jong, nacido el 12 de mayo de 1997, se encuentra valorizado en 70 millones de euros. El también internacional con Países Bajos puede actuar también como mediocentro o pivote.





