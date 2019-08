De Arkel al Barça: De Jong, el crack que se rebeló ante sus padres para ser el sucesor de Cruyff [PERFIL]

De los 30 minutos de tiempo extra de la final de la Copa de Europa 1992, entre Barcelona y Sampdoria, quedan solo ocho. Los azulgranas temen volver a fracasar, los nervios se apoderan de ellos mientras el árbitro cobra un tiro libre a su favor. Quien pide la pelota es Ronald Koeman. Calcula la distancia, emprende la carrera y saca un derechazo. ¡Qué golazo! El Barza ha ganado la primera Champions de su historia.



Han pasado 27 años de ese épico momento en Wembley y el Barcelona le vuelve a abrir las puertas a otro holandés. Es Frenkie de Jong , quien como Koeman en su día, despierta emoción en los ‘Culés’. Ha llegado al Camp Nou como una de las grandes ‘perlas’ del fútbol europeo y espera contribuir en la consecución de ese título que tan esquivo se ha hecho: la Champions. A continuación, la biografía, goles, títulos y vida personal del joven volante de 22 años.



Futbolista desde la cuna

Arkel es un modesto pueblo al sur de Holanda. Según estimaciones demográficas oficiales, tiene 3.445 habitantes y no hay más de 1.125 residencias. De una ellas ha salido Frenkie de Jong, a quienes sus compatriotas y primeros profesores en el fútbol ven como el sucesor de esa leyenda llamada Johan Cruyff.



Nacido el 12 de mayo de 1997, el hoy volante del Barcelona ha tenido, desde los cero años, un balón en la cuna. Su abuelo fue futbolista amateur y su madre se dedicaba a lo mismo. Su padre, quien hace muchas veces de consejero, fue jugador del primer equipo de su ciudad, el ASV Arkel, donde Frenkie empezó a formarse.



Con semejante ascendencia, existían pocas probabilidades de que De Jong no siga los pasos de su familia. "Empecé cuando tenía 3 años en el jardín de mi casa y luego en el Arkel. Jugaba de centrocampista porque mi padre jugaba también en esta posición. Para mí es muy importante la visión del juego. Quiero saber qué pasa a mi alrededor”, explica Frenkie en una entrevista con la web del FC Barcelona.

Frenkie de Jong nació el 12 de mayo de 1997 en Arkel, Holanda.

¡Feyenoord no, Willem II sí!

Así como rechazó al PSG y Manchester City para convertirse en 'Culé' a inicios del 2019, De Jong, con solo 7 años, tomó la decisión de unirse a las canteras del Willem II. Sus padres, hinchas del Feyenoord , hubiesen preferido que se forme en el equipo de Rotterdam. Sin embargo, con la misma personalidad que impone en el mediocampo para recuperar y distribuir balones, el pequeño hizo valer sus preferencias. ¡Se rebeló!



"Estaba todo muy bien organizado y tenía la escuela a cinco minutos andando. Me ayudaron mucho y estuve allí de los 7 a los 17 años. Me enseñaron muchas cosas del fútbol y de la vida", cuenta el futbolista del Barcelona sobre su paso por el Willem II, equipo en el que conoció a Jos Bogers, su entrenador en la categoría sub-15.



Según Bogers, nunca vio un jugador con un talento tan innato como el De Jong. Si le dan a elegir entre Messi y Cristiano, él se queda con Frenkie. “Esa delicada técnica es un don divino. Algunos jugadores se hacen, pero lo de Frenkie es natural. Nunca he visto un talento así en toda mi vida”, explica el técnico en unas declaraciones recogidas por el blog ‘Dutch Soccer Site’.

Frenkie de Jong en su paso por las inferiores del Willem II. Frenkie de Jong en su paso por las inferiores del Willem II.

Lo vendieron por ¡un euro!

El tiempo seguía pasando, De Jong perfeccionaba la técnica como futbolista en las inferiores del club 'Tricolor' hasta que un día, en el 2011 y con apenas 14 años, el Ajax lo convirtió en su presa favorita. A Marc Overmars, hoy director deportivo del club de Ámsterdam, solo le bastaron verlo unos minutos en el amistoso que su equipo y el Willem II jugaban. El exjugador del Barcelona estaba frente a un gran talento y tenía que ficharlo.



"Tardé tres toques en ver que aquello era especial. Era pequeño, delgado, con las piernas realmente endebles, pero era su habilidad. Cómo tocaba el balón, el primer toque, cómo se giraba y el pase que le seguía. Lo tenía. Cualquiera podía verlo”, cuenta Overmars a ‘Dutch Voetbal International’. “Clavé mis dientes en él y no le dejé escapar”, agrega el holandés sobre cómo se 'cocinó' el fichaje de un muchacho que también se robaba el interés del PSV. Finalmente, prefirió Ámsterdam a Eindhoven.



Antes de irse a la capital de Holanda, De Jong debutó oficialmente en el primer equipo del Willem II. Fue un 10 de mayo del 2015 en el que Frenkie saltó al campo para medirse al Ado Den Haag. El ciclo se había completado. Ya era jugador de la plantilla principal del 'Tricolor', aunque solo duraría un mes porque el Ajax lo esperaba con los brazos abiertos.



Según la información del portal '433', la transferencia de De Jong al Ajax se hizo por ¡un euro! Sí, un euro costó hace unas temporadas el hoy jugador al que Barcelona fichó por 75 millones de euros fijos más otros 11 en variables. Además, el club holandés se guardó una cláusula de cara a una futura venta del 10%, por lo que percibió 7,5 millones de euros tras la llegada de Frenkie al Camp Nou.



De Jong en su segunda y última temporada en el Ajax. De Jong en su segunda y última temporada en el Ajax.

Su consolidación en el Ajax

Antes de incorporarse a la plantilla principal, el volante del Barcelona pasó un tiempo en el equipo juvenil del Ajax. En la temporada 2015-16 disputó 15 partidos y marcó dos goles. En la siguiente, exactamente el 21 de septiembre de 2016, debutó en la plantilla principal en un partido de la Copa de Holanda, precisamente ante el Willem II. Jugó los últimos diez minutos y dio muestras de que merecía más espacio junto a los grandes.



Esa temporada, mientras seguía alternando con el Jong Ajax, Frenkie terminó con once partidos en la primera plantilla. Empezaba a ganarse un espacio al punto que tuvo minutos nada menos que en la final de la Europa League 2016-17 que el Ajax perdió ante el Manchester United en Estocolmo , Suecia. La siguiente campaña iba a ser la de su consolidación definitiva. Disputó 26 encuentros y dio nueve asistencias. Sin embargo, lo mejor estaría por venir en el 2018-19.



Ya con un puesto fijo en el once de Ten Hag, entre Liga, Copa y Champions, De Jong alcanzó los 4411 minutos de juego que se repartieron en 52 partidos. En esta temporada, la última antes de convertirse en 'Culé', el volante se metió en la historia del club holandés tras ganar el doblete de las competiciones locales y alcanzar las semifinales de la Copa de Europa luego de 22 años, dejando en el camino al multicampeón Real Madrid y a la Juventus de Cristiano Ronaldo.



De Jong llegó con el Ajax hasta las semifinales de la Champions League 2018-19. De Jong llegó con el Ajax hasta las semifinales de la Champions League 2018-19.

¡Benvingut al Barcelona!

En medio de esa fantástica campaña, los clubes más grandes de Europa empezaron a tocar la puerta de De Jong. Manchester United, Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City y Bayern Munich anotaron el nombre del holandés en su agenda de fichajes. Sin embargo, la filosofía futbolística que el ex del Ajax había seguido desde los primeros años de su carrera terminó inclinando su decisión a favor del equipo catalán.



"¿Por qué el Barcelona?", le preguntaron en la web del club: "Siempre ha sido el Club donde quería jugar y ahora está siendo una realidad. El Barça siempre quiere jugar un fútbol atractivo y gana muchos títulos jugando así con los mejores jugadores de la historia. Siempre ha sido un sueño estar aquí", respondía Frenkie. Sin embargo, tal como él reconoce, hubo un momento en que descartó la posibilidad de llegar al Camp Nou por las complicadas negociaciones.



"El Barcelona siempre se interesó por mí y en realidad siempre fue mi preferencia. Pero las conversaciones se pusieron difíciles y tuve cada vez más la sensación de que en realidad no era el momento de irme a ese club", explica De Jong en otra entrevista con 'Voetbal International'. Y razones para creerlo existen ya que en medio de ese 'culebrón' propio del mercado de fichajes, Frenkie y su representante, Ali Dursun, se reunieron con los entrenadores del PSG y City, Tuchel y Guardiola, respectivamente, para escuchar sus propuestas.



Finalmente una llamada del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, en la que pedía un reunión para tratar el futuro del volante holandés fue el inicio de su fichaje. El directivo azulgrana le explicó la importancia de su fichaje para el futuro del club y Frenkie no tenía más que pensar. Es así que un 23 de enero de 2019, las redes sociales 'Culés' anunciaron la llegada del heredero de Cruyff por 75 millones de euros más once en variables. Su debut llegó seis meses más tarde en un amistoso de pretemporada ante el Chelsea en Japón.

De Jong arregló con el Barcelona por cinco temporadas. (Getty) De Jong arregló con el Barcelona por cinco temporadas. (Getty)

Los títulos y distinciones en la carrera de De Jong

Club Título o distinción Cantidad Ajax Eredivisie 1 Copa de Holanda 1 Jugador de la temporada de la Eredivisie 1 Talento del año en Holanda 1

Su llegada a la 'Naranja Mecánica'

Las grandes actuaciones que Frenkie de Jong estaba regalando con el Ajax despertaron la atención de Ronald Koeman, el entrenador de la selección de Holanda. Sí, el mismo que le dio al Barcelona su primera Champions. El crack de 22 años ya había pasado por las inferiores de la 'Naranja Mecánica' y el momento de dar el gran salto había llegado. De esta manera, Koeman lo convoca para la primera fecha FIFA doble post Mundial de Rusia.



De Jong recordará a la Selección Peruana como el primer rival al que enfrentó con su país. Fue el 6 de septiembre de 2018 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam en un amistoso que marcaba el adiós de Sneijder. Frenkie ingresó a los 60 minutos y dio una asistencia para Depay. El partido acabó 2-1 a favor de los locales.



En los siguientes meses, el volante del Barcelona siguió siendo convocado para los partidos de la Liga de Naciones. En 2019 alcanzó la final de este torneo, pero perdió ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. De Jong está llamado a ser uno de esos jugadores que devuelvan la grandeza a Holanda. La Euro 2020 y el Mundial de Catar son sus objetivos más cercanos.

De Jong debutó en la selección de Holanda en amistoso ante Perú. De Jong debutó en la selección de Holanda en amistoso ante Perú. (AFP)

Goles, títulos y estadísticas de De Jong

Club Año Partidos Goles Willem II 2014-15 1 0 2015-16 2 0 Jong Ajax 2015-16 15 2 2016-17 31 6 Ajax 2016-17 11 1 2017-18 26 0 2018-19 52 4

Mikky Kiemeney, el amor de su vida

Está cerca de llegar al millón de seguidores en Instagram. En Holanda, es una de las 'influencers' más populares y muchos la recuerdan como una gran jugadora de hockey sobre hierba. Ella es Mikky Kiemeney, y así como el fútbol, es el gran amor de De Jong, quien nunca desaprovecha una oportunidad para lucirse en las redes sociales al lado de la mujer con la que lleva casi cinco años de relación.



Se conocieron en el instituto, cuando ambos eran adolescentes. Primero amigos y luego novios. Kiemeney acompaña a De Jong desde que jugaba en el Willem II. Mientras vivían en Holanda, les encantaba escaparse a Barcelona, caminar por el Paseo de Gracia, hacer compras en Las Ramblas y cómo no, visitar el Camp Nou. Por ese entonces, era un sueño para Frenkie. Es por eso que Mikky fue una de las más emocionadas cuando se confirmó su fichaje por el Barcelona.



"30 de diciembre de 2015, hace tres años. Fuimos al Camp Nou como aficionados, y vimos un partido del club de tus sueños. 23 de enero de 2019. Hoy, el día en el que puedes decirle al mundo que vas a jugar en el club de tus sueños. Has hecho un gran sueño realidad. No puedo esperar para disfrutar cada momento juntos. Vamos a vivir tu sueño", publicaba la novia de Frenkie en Instagram. De hecho, el sueño para ambos ya ha empezado. Viven juntos en una lujosa casa en Pedralbes, situado en la zona alta de Barcelona y lugar de residencia de otros futbolistas como Arthur o Dembélé, tal como ha confirmado la propia novia del jugador.



La historia del heredero de Cruyff ha comenzado a escribirse. ¡Visca Frenkie, Visca el Barça, Visca Catalunya!



Mike Kiemeney y Frenkie de Jong. Mike Kiemeney y Frenkie de Jong.

