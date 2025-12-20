vs. chocan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el estadio Santiago Bernabéu, este sábado 19 de diciembre, en el marco de la fecha 17 de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo puedes seguir por DSports (DIRECTV y DGO); si estás en España, por Movistar LaLiga. No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.

Mira gratis, Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSPORTS por LaLiga. (Video: ESPN)
Mira gratis, Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO vía DSPORTS por LaLiga. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS