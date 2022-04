El pasado fin de semana sucedió algo que grafica con claridad la relación que tiene actualmente Gareth Bale con el Real Madrid y, en particular, con sus hinchas: mientras hacía su ingreso al sustituir a Karim Benzema, el galés recibió silbidos al unísono de las gradas del Santiago Bernabéu. Así pues, a la espera de algún equipo que quiera ficharlo, quedó evidenciado una vez más que el exTottenham tiene los días contados en la capital española.

Aunque su contrato finaliza el 30 de junio y se irá como agente libre, en la interna de los ‘Merengues’ no se hacen problemas con que el extremo izquierdo no deje ningún centavo a las arcas del club, pues les quitaría un peso de encima al prescindir del pago de su elevado salario.

No obstante, el mismo Bale es consciente que, de no bajar sus pretensiones salariales, serán pocos los equipos que estén interesados en contar con sus servicios. Sobre todo si tomamos en cuenta que es un futbolista que suele lesionarse mucho y, con los antecedentes que tiene en el Real Madrid, a veces puede ser muy conflictivo para el vestuario.

Gareth Bale está a un paso de jugar su primera Copa del Mundo con la Selección de Gales. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, el nacido en Cardiff ha dejado en claro en más de una ocasión que su prioridad en estos momentos es la Selección de Gales. Su combinado nacional está a un paso de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022, pues está esperando a su rival para el repechaje que saldrá del vencedor entre Escocia y Ucrania.

La idea de Gareth Bale es coger un equipo que le dé la posibilidad de recuperar su mejor nivel, no solo con continuidad, sino también afrontando retos a nivel internacional. Por el momento su agente ha recibido algunas propuestas, pero nada formales pues algunos clubes están a la espera de que termine su vinculo con el Madrid.

Tottenham –su exequipo–, Newcastle, AC Milan y el Glasgow Rangers preguntaron por él. Asimismo, hay intensión de una institución de la Mayor League Soccer de convertirlo en un jugador franquicia. No obstante, por el momento el delantero de 32 años no ha tomado una decisión. No cabe dudas de que todo podría tomar un giro inesperado cuando culmine la temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO