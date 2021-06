El futuro de Gareth Bale, una vez eliminada Gales de la Eurocopa, es uno de los asuntos que deben resolverse en el Real Madrid, ya que el elevado salario del delantero es un gran obstáculo para el club. El agente del futbolista de 31 años está muy cerca de reunirse con Florentino Pérez y compañía para hablar del nuevo destino del jugador, aunque el representante lo tiene claro.

Luego de las numerosas especulaciones sobre qué ocurrirá finalmente con el delantero la próxima temporada, Jonathan Barnett ha despejado todas las dudas sobre su posible regreso al Tottenham. Descartado totlamente.

“Como he estado diciendo desde el comienzo, esta no es una opción. Gareth no tiene ningún acuerdo con nadie. Él tiene contrato con el Real Madrid”, ha expuesto el agente de Bale en el medio ‘The Standard Sport’.

Barnett descarta por completo la opción de regresar a los ‘Spurs’ en condición de cedido. Y es que el club londinense es uno de los equipos más interesados en contar con los servicios de Bale la próxima temporada.

El ‘Expreso de Cardiff’ terminó marcando un total de 14 goles repartidos en los 30 partidos que ha disputado con el Tottenham, pese a que no arrancó de la mejor manera la temporada. Además, no tenía ganada la titularidad, ya que en 13 de esos partidos salió desde el banquillo.

Schalke 04 lo seduce

Mientras se decide dónde continuará su carrera, el Schalke 04 ha protagonizado un viral luego de seducir al ‘Expreso de Cardiff’, de cara al mercado de fichajes de verano, nada menos que con un campo de golf para el exfutbolista del Southampton y Tottenham.

Se trata de una broma que el club de la Bundesliga 2 ha hecho en Twitter junto a unos hinchas que asistieron el último sábado al partido entre Gales y Dinamarca en el marco de los octavos de final de la Eurocopa. En el estadio de Ámsterdam, los seguidores pidieron en pancartas la llegada de Bale y el club minero les siguió el juego.

“Gelsenkirchen está lista para ti, Gareth”, publicó el Schalke 04 como leyenda de una foto en la que aparece un inmenso campo de golf, deporte del que el jugador del Real Madrid es un auténtico fanático. Como era de esperarse, la publicación de los ‘Mineros’ se hizo viral y generó cientos de comentarios.

