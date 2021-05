Ya está en la capital española para, a priori, cumplir con el año de contrato que le queda con el Real Madrid, tal y como ya lo había anunciado. El regreso de Gareth Bale al Tottenham duró solo una temporada y el galés se despidió el domingo con un doblete que quedó solo para el registro. E inmediatamente después, el futbolista de 31 años puso rumbo a Madrid.

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito’, el delantero galés regresó este domingo por la noche a la capital de España, donde vive su familia y ha dado pie a múltiples especulaciones.

Su futuro sigue siendo una incógnita tras acabar su cesión en los ‘Spurs’. Sin embargo, el delantero madridista aseguró una vez finalizado el encuentro contra el Leicester que él sí tiene muy claro su destino.

“No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo”, aseguró tras marcar un doblete que sentenció a los ‘foxes’ al contragolpe. “Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible”, declaró Bale ante las cámaras de Sky Sports.

Gareth Bale ha terminado la temporada, en la que disputó solo 34 encuentros con el Tottenham, aunque su cuenta goleadora no ha sido muy mala, puesto que ha anotado 16 tantos, además de haber dado tres asistencias.

No se considera galáctico

Bale aseguró que en España el fútbol “está muy magnificado” y más aún en el Madrid, club al que debe volver tras su cesión al Tottenham esta temporada, y se alejó de la figura de estrella al afirmar que “esperan que seas un galáctico” y él se siente “una persona normal”.

“En España, el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”, aseguró en una entrevista a ‘The Times’.

Bale se aleja de la exigencia que tiene un jugador fichado por una alta cantidad por el Real Madrid y se define como un deportista al que le gusta jugar al fútbol y estar con la familia en sus ratos libres cuando no se encuentra entrenando o disputando un partido oficial.

“En Madrid esperan que seas un galáctico, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores. La verdad es que seguramente yo no sea como ellos”, confesó.

