Aunque arrancó la temporada como titular para Carlo Ancelotti, el último año de su contrato con el Real Madrid no pudo ser distinto para Gareth Bale, que no ha vuelto a jugar con los ‘blancos’ desde el 28 de agosto. Las lesiones volvieron a ser el pan de cada día y su deterioro no solo se ha dado a nivel de participación con la ‘Casa Blanca’, sino también a nivel de cambio físico.

Bale participó este jueves el segundo entrenamiento de la semana del Madrid, que contó con un trabajo especial para algunos futbolistas que realizaron pruebas físicas de alta intensidad. Y una de las imágenes que más llamó la atención fue la del galés.

A través de su cuenta de Instagram, el de Cardiff volvió a publicar una fotografía desde noviembre, en la que se nota su gran cambio físico: luce ahora más delgado y con algo menos de masa muscular. Aunque eso sí, en las pruebas físicas del equipo el galés fue uno de los mejores.

El antes y después de Bale. (Foto: Cuatro)

El 28 de agosto jugó sus últimos minutos con el Real Madrid en el Benito Villamarín; más de cuatro meses después, no ha vuelto. En total, el atacante galés apenas lleva 193 minutos esta temporada con la ‘Casa Blanca’, en los que ha marcado un gol en casa del Levante.

Carlo Ancelotti fue claro al hablar sobre la situación de Bale en estos últimos meses: “Es simple, no hay nada raro. Hay competencia y el entrenador, que soy yo, cada partido elige a los mejores para ser justo. Y siempre elijo a los mejores para ganar”.

Medita la retirada

El galés acaba contrato en junio y el Real Madrid no le va a hacer una oferta de renovación. La prioridad del futbolista es intentar llevar a Gales al Qatar 2022 y disputar el Mundial a finales de año. Según ‘The Athletic’, Bale estaría planteándose su retirada del fútbol profesional al acabar la temporada si Gales, que tiene que jugar la repesca contra Austria, no va a Qatar, con lo que - por fin - colgaría las botas y se tomaría tiempo de descanso.

Sin embargo, en caso de clasificarse para la cita mundialista, que por primera vez en la historia se jugará en invierno, el jugador galés de 32 años buscaría un equipo con el que firmar un contrato corto para mantenerse activo y llegar a Qatar en ritmo.





