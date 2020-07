¿Cambio de planes? Gareth Bale fue tachado por Zinedine Zidane para disputar el compromiso entre Real Madrid y Leganés por la jornada 38 de LaLiga. No solo eso, el futbolista no cuenta para el entrenador en el cierre de la temporada 2019-20. De hecho, el galés vio acción por última vez el pasado 24 de junio, contra Mallorca. En adelante, solo estuvo entre los suplentes.

Sin la confianza del entrenador, lo lógico en situaciones similares sería buscar soluciones. Sin embargo, Jonathan Barnett, representante del jugador, aseguró ante los micrófonos de BBC que el ‘Expreso de Cardiff’ permanecerá en la ‘Casa blanca’ porque tiene un acuerdo vigente con la institución.

“Gareth está bien. Le quedan dos años en su contrato. Le gusta vivir en Madrid y no va a ninguna parte. Sigue siendo tan bueno como cualquier otro en el equipo. Depende de Zinedine Zidane. Es una gran pérdida que no esté en el equipo en este momento, pero no se irá”, expresó el agente de Bale.

Barnett descaró que la relación entre el francés y el jugador esté deteriorada. De hecho, todo lo atribuye a decisiones técnicas. “Gareth no busca sobrevivir a Zidane. El señor ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él y entrena todos los días”, agregó.

El empresario de futbolistas también descartó que una sesión pueda ser una buena salida para el extremo, aunque haya alguna propuesta. “Por supuesto que ha habido interés, pero apenas hay un club en el mundo que pueda permitírselo. Gareth es uno de los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo”, concluyó.

