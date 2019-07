El agente de Bale contraataca: "Zidane es una desgracia, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto"

Luego de la derrota del Real Madrid en la International Champions Cup ante el Bayern Munich, Zinedine Zidane no tuvo reparos en confirmar que Gareth Bale se irá del equipo. El francés dejó en claro que está cansado de convivir con el galés y como era de esperarse, la respuesta del agente del futbolista no ha tardado en llegar.



En declaraciones a la AFP, Jonathan Barnet ha respondido con dureza a las declaraciones de Zidane , lo calificó de "desgracia" y ha confirmado que se encuentra en la búsqueda de un nuevo club para su representado.

"Zidane es una desgracia, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid", dijo el agente de Gareth Bale y luego admitió que su salida es inminente. "No sé si el Madrid está trabajando realmente en ese tema. Que lo estoy haciendo yo, está claro”.

Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 desde el Tottenham. (Getty) Gareth Bale no jugó ante Real Madrid en Houston. (Getty)

No lo echan, él se va

"Si Gareth Bale se va es porque él quiere, no porque Zidane ni el Real Madrid le empuje", dijo Barnett a 'AS' sobre el mismo tema. A pesar de que el '11' de los merengues no pasa por un buen momento, el agente de futbolistas cree que sigue entre los mejores.



"Gareth sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los cinco con mejor cartel, y su futuro seguirá estando en un gran club", finalizó.

