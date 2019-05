¡Se viene un lío gordo! Gareth Bale quiere hacer respetar su contrato en el Real Madrid

El lío que tuvo en su momento el Real Madrid con el Tottenham para fichar a Gareth Bale , los podría tener también ahora pero para forzar su salida. Es un hecho que Zidane no cuenta con el galés para la próxima temporada (no jugó ni un minuto en el último partido de temporada de LaLiga) y en las oficinas del Bernabéu están realmente preocupados por la situación, pues el futbolista quiere hacer cumplir su contrato.

" No nos vamos a marchar (...) ¿Por qué no vamos a estar aquí el 8 de julio si tiene contrato?", fueron las palabras del agente de Bale que retumbaron en el Madrid, que tiene como principal problema con el jugador el salario que éste percibe: un sueldo anual de 17 millones de euros. De hecho, al galés le restan por cobrar más de 100 'kilos' brutos.



Otro punto que juega en contra de la 'operación salida de Bale' es la falta de ofertas concretas por llevarse al de Cardiff, debido, desde luego, a su alto precio de salida: 100 millones de euros.



Bale cumple los 30 años de edad en el mes de julio y su rendimiento en el Real Madrid no lo hace un jugador de 17 millones de euros por temporada. El problema radica en que él como su entorno no desean ganar un euro menos, por lo que tendría que llegar una oferta de la Superliga China para que se pueda afrontar ese salario.



Visto este panorama, tal parece que el próximo julio veremos a Gareth Bale en la pretemporada del Madrid y con un Zidane que tendrá que 'jalarse de los pelos' y que, incluso, podría borrarlo por completo de su plantilla. Florentino Pérez ya se rindió con él y el madridismo tan solo espera que compre su pasaje y se vaya directo al aeropuerto de Barajas. En la derrota frente al Betis, no hubo ni siquiera despedida.

► Imágenes pueden herir susceptibilidades: Diego Costa es retirado en camilla tras criminal falta [VIDEO]



► A espaldas de Florentino: el crack del Real Madrid que llamó al Barcelona a ofrecer sus servicios



► Keylor Navas se venga del Real Madrid: el club top de LaLiga por el que ficharía pronto



► Grábalo si eres colchonero: el último gol de Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid [VIDEO]