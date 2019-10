Con cara de pocos amigos: el feo gesto de Gareth Bale en su vuelta a España tras viaje fugaz a Londres [VIDEO]

Es la novela de la semana. Poco le dudaron a Gareth Bale las 'buenas migas' con Zinedine Zidane, la afición del Real Madrid y la prensa española. El futbolista galés, al parecer, está nuevamente en la rampa de salida del club y ha hecho noticia en las últimas horas por un viaje relámpago a Londres, del cual, según el técnico francés, en el Bernabéu sí tenían conocimiento.

Lo cierto es que en medio de las especulaciones de si viajó para reunirse con su represente Jonathan Barnett para planear un traspaso en enero rumbo a la liga China, Bale regresó este mismo martes a España. Sobre las 9 de la noche (hora local), el extremo de 30 años apareció en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, pero tuvo un feo gesto que, desde luego, la prensa madrileña no ha pasado por alto.



El futbolista no quiso responder a ninguna de las preguntas que le hicieron. Es más, pasó raudo con sus audífonos escuchando música, y ni atendió a dos niños que se le acercaron por una foto. Desde la puerta por la que apareció, el jugador del Real Madrid recorrió el pasillo hasta el párking del módulo E con rostro serio mientras hablaba por teléfono

Gareth Bale está lesionado desde hace dos semanas y no estará ante Leganés.

Bale, Zidane y su venta a Asia



En la conferencia de prensa , previo al partido contra al Leganés, Zidane aseguró que conocía el viaje de Bale al Reino Unido , pero que no sabía que había ido con el fisioterapeuta de Gales. “ Puede hacer lo que quiera, pero tendrá que dar explicaciones también”.



Bale se encuentra lesionado desde hace más de dos semanas, pero no se sabe a ciencia cierta su situación, dado que no le permitió al club alegar el estadio en el que se encontraba. Tampoco se sabe cuándo regresará a los campos de juego. Así se encuentra su presente.



El Shanghái Shennua es el principal interesado en los servicios de Gareth Bale para el mes de enero. Con la capacidad económica para pagarle su salario, solo queda ver las negociaciones entre el club de la Superliga de China con el Real Madrid.

