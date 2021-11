Si hay algo que jamás se puede poner en duda de Gareth Bale es su compromiso con su selección, a la que incluso ha colocado siempre por encima del Real Madrid, pese a las lesiones. El jugador está pronto a disputar el partido número 100 con Gales, y su agente Jonathan Barnett reveló una anécdota que tuvo lugar a inicios de la carrera del atacante de Cardiff, que casi los separa.

El agente desveló lo que ocurrió cuando a Gareth Bale le comunicó que existía la posibilidad de jugar para la selección de Inglaterra en lugar de para la de Gales. La reacción del futbolista del Madrid lo explica todo

“Desde el primer día que lo conocí a él ya su padre, nos dijo lo especial que era Gales. Cuando hablamos con él, tenía la posibilidad de jugar para Inglaterra. Él dijo: ‘¡Nunca vuelvas a decir eso si quieres ser mi agente!’ Es un galés fanático”, explicaba Barnettt, en unas declaraciones recogidas por medios ingleses, como Daily Mirror.

Bale ha formado parte de la historia de Gales puesto que ha disputado dos Eurocopas con su selección, siendo el líder y la referencia, e incluso jugándose el tipo con alguna lesión por clasificar con su país.

Ahora, se encuentra luchando para clasificar al segundo Mundial de la historia de su selección. La selección galesa pelea por la segunda plaza del grupo E con la República Checa y tiene posibilidades de disputar la repesca mundialista:

“Si llega a la Copa del Mundo con Gales, creo que será su gloria suprema”, señala Barnett. Gales sólo ha disputado un Mundial a lo largo de su historia. Fue el de 1958, en el que llegó hasta cuartos de final.

Ancelotti pide tener fe con Bale

“Bale se ha entrenado hoy. No va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos. Se va a Gales con el equipo nacional, que va a evaluar si juega o no. Lo importante es que Bale está bien, tiene el alta, pero ni Gales ni el jugador van a tomar riesgos si no se encuentra bien”, manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti reconoció el cariño que tiene al jugador por su anterior etapa y destacó los logros en los que contribuyó. “No soy su padre. La afición puede que está enfadada por que puede ser que el último período no fue bueno. Pero que a nadie se le olvide lo que ha hecho: nos ha ayudado a ganar la Copa del Rey en 2014 y la Champions contra el Liverpool. La afición no olvida esto. Tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión importante y cuando vuelva y merezca jugar, lo va a hacer”, aseguró.

