Gerard Piqué no pasó desapercibido en El Clásico amistoso entre Barcelona vs. Real Madrid que se disputa en Estados Unidos. El defensa central recibió abucheos del público quienes le recordaron a Shakira. El defensa central español ingresó en el segundo tiempo del encuentro, pero los asistentes del Allegiant Stadium no tomaron de la mejor manera su aparición.

El estadio completo abucheando a Piqué y gritando #Shakira! Shakira! 👏👏 Priceless pic.twitter.com/gInwQAway0 — Hector Tapia (@hjtapia74) July 24, 2022

Piqué sendo vaiado em Las Vegas pic.twitter.com/vW5Gp5D7gS — Na Gaveta ⚽️ (@nagaveta_) July 24, 2022

La experiencia de Piqué es uno de los factores que debería mantener alegre a la hinchada por su desempeño en el campo de juego, pero su vida fuera de los campos de fútbol parece repercutir de una manera negativa tal y como lo demuestran los hinchas en El Clásico amistoso internacional porque lo abuchearon recordándole lo sucedido con su esposa Shakira.

El central fue parte de los cambios de Xavi Hernández para la segunda etapa del partido y no arrancó porque Eric García y Ronald Araújo se ubicaron como los titulares para esta ocasión. Agregado a esta situación, tomó la cinta de capitán para seguir el papel de referente en el club.





