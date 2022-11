Gerard Piqué fue expulsado este martes en su último partido con Barcelona. El defensor español, que se encontraba en la banca de suplentes durante el duelo frente a Osasuna, vio la roja por reclamarle al árbitro al término del primer tiempo.

¿Qué pasó? En el inicio del descanso, el defensor español persiguió a Gil Manzano hasta los vestuarios y le protestó por la doble amarilla a Robert Lewandowski. No obstante, el tono de las palabras del zaguero no fueron del gusto del árbitro y lo amonestó.

Gerard Piqué ha sido expulsado al descanso por sus continuas protestas a Gil Manzano. Este ha sido el epílogo de la brillante carrera del central del Barcelona pic.twitter.com/p563meiFSV — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 8, 2022

Luego del compromiso, MisterChip informó que, tras la roja que recibió, Gerard Piqué igualó a Hristo Stoichkov como el jugador con más expulsiones en encuentros oficiales en la historias del cuadro ‘azulgrana’. Así lo comunicó en sus redes sociales.

#OJOALDATO - @3gerardpique aprovecha su último partido como futbolista profesional para igualar a Hristo Stoichkov como jugador con más expulsiones en partidos oficiales en los 123 años de historia del Barcelona.



11 PIQUÉ (+1 hoy)

11 Stoichkov

9 Guardiola pic.twitter.com/PxuBa0Ilvo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 8, 2022

Pese a la amonestación y a su último encuentro como futbolista profesional, Gerard Piqué terminó celebrando. Barcelona volteó el partido a Osasuna con un hombre menos y se mantiene como líder de LaLiga Profesional.

Piqué rompió en llanto en su discurso de despedida: “Esto no es un adiós”

Hace algunos días, Piqué jugó su último partido en Campo Nou y, tras la victoria (2-0) sobre Almería, se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio. Entre lágrimas incontenibles, el defensa catalán le prometió a los hinchas que “en un futuro” volverá al club.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: “¡President!” (“¡Presidente!”).

Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su “día a día”.

“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retiro. “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”.





