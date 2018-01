Gerard Piqué: "No me arrepiento de lo que dije sobre el Espanyol de Cornellá"

Gerard Piqué está en boca de todas en tierras españoles, sobre todo catalanas. Y es que luego del 2-0 culé sobre Espanyol por la vuelta de cuartos de final de Copa del Rey en Camp, el defensor del Barcelona tuvo algunas declaraciones que no gustó para nada a su rival de turno. "Estamos muy contentos. Sabíamos que sería difícil porque el 'Espanyol de Cornellá' siempre se cierra en esta clase de partidos", sostuvo. La visita tomó esto como dichos despectivos y xenófobos.

Ahora este lunes, en su acto de renovación con la camiseta del 'Barza', Gerard Piqué fue consultado por sus palabras frente al Espanyol. Tal parece que no le importa que sus declaraciones hayan afectado a parte de la afición y dirigencia del otro cuadro catalán.

"La verdad que no me arrepiento y considero que no hay que tocar ese tema nuevamente. Estoy aquí por mi carrera en Barcelona y lo que quiero es disfrutar. El domingo vamos a jugar otra vez (contra el Espanyol ahora por La Liga) y ese día les voy a dar los titulares que quieren", sostuvo Piqué a los medios de su país.

Asimismo, se mostró más que feliz en seguir defendiendo la camiseta azulgrana y de haber firmado hasta mediados de 2022. "Sigo disfrutando el fútbol porque juego en el 'Barza'. No tengo la motivación de vestir otros colores ni de competir en otro sitio. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo para renovar seguramente lo hubiera dejado. Ahora mismo, es aquí o nada", añadió.

De otro lado, también comentó la posibilidad de retirarse en el Camp Nou. "Si cumplo este contrato serán 14 años acá como jugador profesional, más seis os siete en categorías inferiores. Toda una vida. Soy socio desde que nací, siento que el Barcelona es mi casa, es el club de mi vida", finalizó.