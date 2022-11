El retiro de Gerard Piqué se convirtió en una de las noticias más comentadas porque fue algo inesperado. El ex defensa español reveló detalles sobre esta decisión y la conversación que tuvo con Xavi Hernández a inicio de temporada. El DT le comentó que iba a tener pocos minutos, pero buscó ganarse un lugar. Sin embargo, el parón del Mundial fue el punto clave para definir su alejamiento de las canchas.

“Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en línea generales y vi que el parón era una oportunidad para tener esa decisión. Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría. Si no hubiera habido lesiones en mi posición me hubiera ido antes”, comentó en Twitch junto a Ibai Llanos.

Piqué comentó que la decisión tomó mayor fuerza en los entrenamientos y cuando fue le tocaba ser parte del banco de suplentes. Ser relegado la escuadra azulgrana no le vino bien a nivel anímico y los pasajes de su vida personal fueron el detonante.

“Ya no me sentía como me sentía antes. Hubo un día entrenando en el Camp Nou tras un partido en el que estuve a punto de irme y decir ‘me voy ya’. Vi que ya no era mi sitio. Cuando empezaron a caer lesionados dije ‘no puedo dejar el equipo’. Por eso me fijé el parón del Mundial”, dijo.





La despedida en el Camp Nou

La ovación que recibió Piqué en el partido ante Almería marcó un precedente y refleja la trayectoria del jugador en el club del cual es hinchada. Para el defensa, esto fue algo inesperado donde se vio todo el aprecio que tienen los hinchas del club hacia él.

“¿La despedida? Lo del sábado para mí fue espectacular. Yo no le daba esa importancia a una despedida, pero ahí te das cuenta de lo que la gente te aprecia. No me gusta despedirme a mí. También te digo que no es una despedida, porque seguiré vinculado al club”, explicó Gerard sobre su adiós en el FC Barcelona.





