A solo unos días de vivir el primer ‘Clásico’ de la presente temporada, Gerard Piqué ha terminado de incendiar dicho partido luego de unas declaraciones que sorprenderán a muchos. Fue en el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde el blaugrana reveló que Vinicius Jr. estuvo muy cerca de vestir la casaquilla culé.

En una charla con el popular ‘streamer’, el zaguero del elenco del Camp Nou confesó que el atacante brasileño estuvo muy cerca de estampar su firma con los azulgranas antes de fichar por el Real Madrid. Asimismo, señaló que lo que decantó la balanza para los blancos fue el tema económico.

“Vinicius tiene mucho talento. ¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça? Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada me reconoció que lo tenía hecho con el Barça. Era para recibirlo en el vestuario, estaba hecho”, reveló el capitán de la escuadra culé.

Ibai no dudó en responderle. “Pues no te salió muy bien la charla, no intentes dinamitar antes del ‘Clásico’. Vinicius es más madridista que Raúl, luego saldrá a desmentirlo y te la comerás con patatas”, aseguró el streamer.

Sin embargo, Piqué no se quedó callado y señaló la razón por la que los ‘merengues’ terminaron llevándose al extremo. “Al final le ofrecieron el doble, lo de siempre. Si sale a hablar, le voy a rebatir”, finalizó.

Declaran de alto riesgo el ‘Clásico’ de este domingo en el Camp Nou

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid del próximo domingo, según informó este lunes el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior confirmó este lunes la decisión de Antiviolencia sobre el encuentro, correspondiente a la décima jornada de Liga en Primera división.

Las autoridades sanitarias permiten ya la asistencia del aforo completo en el Camp Nou. Como en todas las grandes citas, se espera una asistencia importante en el estadio blaugrana, pese que en el pasado partido de liga ante el Valencia, solamente se llegó a media entrada, con 47.000 espectadores.





