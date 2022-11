Gerard Piqué tuvo el último sábado un emotivo adiós del Camp Nou. El zaguero fue titular con el Barcelona en la victoria ante Almería por decimotercera jornada de LaLiga Santander y tras los 90 minutos se dirigió a los hinchas agradecer todo el apoyo brindado a lo largo de catorce temporadas. Sin embargo, el retiro definitivo del aún futbolista debería esperar 90 minutos más.

Ya lo había dicho el mismo ‘Geri’ cuando anunció a mitad de semana que colgaría los botines: “Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.

Ante los albirrojos, fue su despedida de la cancha que lo vio crecer como profesional; sin embargo, deberá cumplir con el calendario del club hasta antes del parón por la actividad de selecciones en el Mundial Qatar 2022.

Este martes el Barcelona debe completar su partido de la jornada 14° liguera en Pamplona ante Osasuna y ante las varias bajas en la plantilla, el entrenador Xavi Hernández se vería obligado a convocar al central.

Vale recordar que Jules Koundé, marginado por unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, no se encuentra físicamente al 100% para retomar su titularidad. El uruguayo Ronald Araujo sigue sin hacer fútbol producto de lesión en el aductor, mientras que Andreas Christensen recién se ha recuperado tras cuatro semanas de baja. El danés jugó unos minutos ante Almería el sábado, pero hacerlo jugar desde el vamos podría ser dañino para su recuperación.

Así las cosas, Gerard Piqué tendría que volver a vestirse de corto para y salir al rescate de un Barcelona que sigue luchando palmo a palmo con el Real Madrid por el liderato de LaLiga Santander, temporada 2022-2023.





Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol. (Video: Gerard Piqué)