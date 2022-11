Gerard Piqué anunció este jueves su retiro del fútbol, causando gran sorpresa a los aficionados españoles. El defensor central del Barcelona comunicó la noticia mediante sus redes sociales con un emotivo video en el que confiesa que desde hace algún tiempo había pensado en tomar esta decisión.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo el catalán, en el clip donde aparecen pasajes suyos a lo largo de su carrera profesional.

“Hace semanas y meses que muchos hablan de mí y hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça de toda la vida”, confiesa un Piqué que tuvo como máximo logro en su trayectoria alzar la Copa del Mundo en 2010.

También se dio tiempo para dirigirse a la hinchas del club de sus amores, a quienes aseguró que hará perdurar la pasión por la institución culé mediante sus pequeños hijos. “Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Pasaré a ser un culé (hincha del Barça) más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos y mi familia”, comentó.

Vale recordar que si bien en el mes de junio Xavi Hernández le había comunicado al español que no sería titular esta temporada, ante las constantes lesiones de sus compañeros, se pudo hacer un lugar en el equipo, disputando varios encuentros no solo de LaLiga Santander, sino también de la Champions League. ‘Geri’ había vuelto a tomar protagonismo con el cuadro azulgrana; sin embargo, su decisión ha sido firme.

Así las cosas, este fin de semana Piqué pondrá fin a una larga carrera en la que disputó catorce temporadas con la camiseta del Barcelona, además de haber jugado otras cuatro campañas con Manchester United y Real Zaragoza.





Títulos de Piqué con Barcelona y España

El zaguero ha podido conquistar con los ‘blaugranas’ ocho títulos de la Liga española, siete Copas del Rey, tres Ligas de Campeones de Europa y tres Mundiales de Clubes. En tanto, con la ‘Roja’ se adjudicó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Polonia/Ucrania 2012.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR