Gol de Sorloth, Atlético 2-2 Real Madrid. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)

Todo igualado nuevamente en el Wanda Metropolitano. Cuando ya estábamos jugando los descuentos del primer tiempo, puso el 2-2 en el derbi ante gracias a . Un preciso centro de Koke por la izquierda encontró bien ubicado al noruego, quien le ganó la posición a Dean Huijsen y venció a Thibaut Courtois, quien sufrió dos goles de cabeza en este partido. Siguen las emociones en .

