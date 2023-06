¿Fue su último gol con el FC Barcelona? En medio los rumores de su posible salida, Ansu Fati anotó en la derrota por 1-2 ante Celta de Vigo por la última jornada de LaLiga Santander. El tanto del joven delantero sirvió para que sea el segundo máximo goleador blaugrana en el torneo liguero, tras Robert Lewandowski, y de paso para asustar al cuadro local, que luchaba por la permanencia en la Primera División y finalmente lo consiguió.

Corría el minuto 78 de juego cuando Ousmane Dembélé colocó un centro perfecto en el área rival. El español, de 20 años, llegó y conectó de cabeza para anotar el descuento en el partido, que iba 0-2 con anotaciones de Gabri Veiga. Ansu Fati recogió el balón y fue rápidamente al mediocampo para que continúe el juego. Estaba en busca del empate que nunca llegó.

El atacante no ha tenido mucha suerte en el ámbito físico: se lesionó de forma cruel y no jugó una buena parte de la temporada. De todas formas, siempre que ingresó tuvo actuaciones sobresalientes y, lo más importante, anotó un par de goles importantes. Los seguidores blaugranas están divididos: unos quieren que se quede, mientras que otros ya lo ven fuera del club.

“Hay que esperar a saber cuál será el escenario. Es un futbolista que me gusta y nos ha ayudado mucho. Es evidente que sale de una situación muy difícil por culpa de las lesiones. Pero tiene que tener una continuidad y no se la puedo garantizar. Esto es el Barça. No una ONG”, dijo Xavi Hernández hace unos días sobre el delantero.

Barcelona vs. Celta: lo que se viene

Luego de ganar LaLiga y disputar la última jornada ante el Celta, el equipo de Xavi Hernández se prepara para afrontar su primer amistoso de la pretemporada. Será ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, quien dejará el club asiático en el mercado de pases que se avecina. Un encuentro que servirá para el entrenador blaugrana siga probando a su equipo.

El encuentro está programado para jugarse el martes 6 de junio desde las 5:30 a.m. (horario en Perú, 12:30 p.m. en España). Cabe destacar que es el segundo amistoso entre el Barcelona y Vissel Kobe. Ya jugaron el 27 de julio de 2019. Aquel duelo formó parte de la gira de pretemporada de los blaugranas y quedó 2-0 a favor de los de Ernesto Valverde.

