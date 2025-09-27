Gol de Güler, Real Madrid 2-1 Atlético. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)
Gol de Güler, Real Madrid 2-1 Atlético. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)

lo da vuelta en el Wanda Metropolitano con una gran acción individual de y una definición de goleador de . El brasileño desbordó por la banda derecha, desairó a la defensa del , y vio libre al turco, quien le pegó en primera para vencer a Jan Oblak. El 2-1 para los merengues llega a los 37′ en un golpe sorpresivo para todos los hinchas ‘colchoneros’. Un partidazo por la fecha 7 de entre los dos clubes más poderosos de la capital española.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS