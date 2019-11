Cuando los hinchas se acomodaban en el estadio Santiago Bernabéu, Willian José sorprendió a todos y marcó el 1-0 para la Real Sociedad contra el Real Madrid a los 2′. Sin embargo, la calma llegó tras el empate de Karim Benzema.

A los 37′ del primer tiempo, Benzema marcó de pecho tras un tiro libre cobrado por Luka Modric. La pelota entró al área y el francés se quitó la marca del defensa Elustondo para decretar el empate parcial.

PREVIA DEL PARTIDO

Zidane buscará retener los tres puntos en el recinto merengue este sábado ante una Real Sociedad que llegará con un equipo entusiasmado que pelea en lo más alto de LaLiga con Martín Odegaard como una de sus principales estrellas.

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la previa del partido del sábado contra la Real Sociedad en la que las preguntas acerca del galés Gareth Bale volvieron a ser protagonistas y el técnico no entró a valorar la actitud de su futbolista, pero sí aprovechó para asegurar que confía en que volverá a ser decisivo.

“Considero que hacemos mucho ruido por el tema de Bale. Lo más importante para mí y para él es concentrarnos en el fútbol. Cada uno opina y piensa una cosa, pero creo que es demasiado ya. Se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros. Yo solo voy a mirar a lo deportivo, no a lo que se dice fuera porque no me interesa”, respondió ‘Zizou’ a la primera de las nueve cuestiones relativas a Bale.

