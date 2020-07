En los descuentos de la primera mitad, Leganés logró emparejarle el marcador al Real Madrid. Un balón abierto por izquierda fue recepcionado por Jonathan Silva que de inmediato sacó un centro-pase, el cual encontró en los pies de Bryan Gil el 1-1 del partido.

Tras esta anotación volvieron a renacer las ilusiones de los ‘pepineros’ por mantenerse en LaLiga. Con los resultados que se vienen dando, si son capaces de vencer al Real Madrid en la segunda mitad, estarán logrando la hazaña y mandando al Celta de Vigo a Segunda División.

El primer tanto del encuentro llegó por intermedio de Sergio Ramos, quien llegó a sus 100 goles con la camiseta del Real Madrid: 72 goles en Liga, 13 en Champions, 7 en Copa, 2 en Supercopa de España, otros 2 en Supercopa de Europa y 3 en Mundial de Clubes.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

