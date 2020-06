Cuando todo hacía presagiar que Real Madrid y Espanyol se iban al descanso empatados sin goles, apareció la estirpe de campeón del cuadro blanco. A los 45 minutos de juego Karim Benzema se mandó con un asistencia de lujo que dejó solo a Casemiro, el brasileño no perdonó y anotó el primer gol del partido.

En un partido bastante cerrado, el equipo de Zinedine Zidane no veía como entrarle a la férrea defensa del cuadro ‘periquito’. Las aproximaciones más peligrosas llegaron desde el balón detenido, aunque no estaban finos de cara el arco. Hasta que aparecieron Benzema y Casemiro para abrir el marcador. Un gol que puede valer un título.

Durante los primeros minutos de juegos Real Madrid pasó más de un susto con llegadas de peligro por parte del Espanyol. Por algunos momentos del juego, las acciones parecían estar emparejas y los locales jugaron de igual a igual. Sin embargo, no pudieron mantener ese ritmo en la segunda parte del primer tiempo.

LA PREVIA DEL PARTIDO

En la previa, el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, sorprendió anunciando que su carrera como DT no será larga. En boca de cualquiera no llamaría tanto la atención, pero el francés ya se marchó en una ocasión tras ganar tres Champions League consecutivas por ver que había perdido calado en el vestuario. Ganar un título grande lo siente una obligación y no le vale la Supercopa de España ganada con nuevo formato.

Real Madrid tendrá la chance de dar otro paso más hacia el título liguero, cuando visite al colista Espanyol, que llegará con nuevo entrenador tras la salida de Abelardo Fernández el pasado sábado. Por ende, se trata de un juego especial para ambos conjuntos. Enfocados en lo que es el título de LaLiga, el Madrid no quiere perder ninguna chance en las jornadas finales que quedan en el campeonato.

De momento va camino de conseguir su segunda Liga por la firmeza de su equipo. Sin alardes en el juego el Real Madrid gana y regresó del parón con una buena preparación física y psicológica. En la defensa radica gran parte de su éxito. Dos goles encajados en las cuatro jornadas disputadas y una pegada aumentada tras el regreso de Eden Hazard. La deberá mostrar en casa del Espanyol, sin sentimientos hacia un equipo al que el madridismo siempre tiene un cariño especial.

Ante el Mallorca, Zidane innovó con un 1-4-2-3-1 para juntar a Bale, Vinicius, Hazard y Benzema. ‘Zizou’ no lo mantendrá en el RCDE Stadium, donde recupera a Casemiro tras cumplir sanción y sufre las bajas por acumulación de tarjetas de Ferland Mendy y Luka Modric. Regresa al once Marcelo y gana opciones de titularidad Isco.

