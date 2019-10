Como en Cardiff: Casemiro aparece para salvar al Madrid y anota el empate ante Brujas por Champions League [VIDEO]

► ¡Quiere quedarse en el puesto! La brutal atajada de Areola que salvó al Real Madrid de un jugadón de Dennis [VIDEO]



Si no se sufre, este Madrid, no respira. Para calmar lo que iba a ser un día nefasto, Casemiro apareció para anotar el 2 a 2 de cabeza tras un centro de Toni Kroos en el Real Madrid vs. Brujas en el Santiago Bernabéu por la fecha 2 de Champions League.

Se venía el peor arranque de mes, un adelanto de Halloween donde dos golpes de pociones casi matan al cuadro merengue, pero aparecieron dos de los héroes que, tras la salida de Cristiano Ronaldo, han asumido ese papel en momentos críticos. Primero fue Ramos, luego Casemiro, tras un brutal pase de Toni Kroos, para decretar el empate salvador.

PREVIA DEL PARTIDO

Real Madrid se vio superado por la velocidad arriba de los tres atacantes africanos, que buscaban constantemente el espacio para percutir en la defensa madridista. Así llegó el primer tanto, que fue revisado por el sistema de video arbitraje VAR ya que el linier señaló fuera de juego en el pase de Vanaken a Tau, y en el que el delantero del conjunto belga quiso controlar en vez de disparar, pero el balón le rebotó y acabó en el fondo de la portería.



El Real Madrid se hizo dueño del esférico nada más recibir el gol, pero tan solo logró dos disparos a puerta en los primeros 45 minutos. El de mayor peligro fue el del central francés Raphael Varane en el 27 que logró despejar el belga Simon Mignolet con la mano derecha.



Con el conjunto madridista volcado, el croata Luka Modric perdió el esférico en la salida de balón que aprovechó Dennis para correr hacia la portería, trastabillándose en la carrera antes de rematar, pero logró disparar y superar por arriba a Courtois, haciendo el 0-2 en el 39 que culminó la sorpresa al descanso.

