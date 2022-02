Está entero. Es un grande y no solo por los 38 años, sino porque sigue vigente tal o mejor que en sus mejores años. Dani Alves, que no fue considerado por Xavi Hernández para la Europa League, apareció a los cinco minutos del segundo tiempo para marcar el 4-1 de la goleada del Barcelona vs Atlético de Madrid en el Camp Nou, con un gran disparo desde el borde del área.

Al mejor estilo del Barcelona, el ‘Tiki-Taka’, y rememorando los mejores años del ‘ADN’ azulgrana, entre Jordi Alba, Gavi y Pedri se encargaron de tocar el balón a su antojo por la banda izquierda, para que luego el centro caiga al área y sobre a todos menos a Dani Alves.

El lateral brasileño apareció a la carrera y golpeando el esférico de estupenda forma con el botín derecho, encontrando a Oblak descolocado, para mandar el balón al fondo del arco y decretar el cuarto de los culés.

Barcelona vs Atlético: la previa del partido

Alejados de la cima y la lucha por el título, los azulgranas y los albirrojos disputan un compromiso que tiene como premio quedarse con el cuarto lugar que le otorga un espacio en la siguiente Champions League. Los catalanes son quintos con 35 puntos y los madrileños van arriba con 36.

En la víspera, los números del Barça en el certamen doméstico son mejores: tres victorias y dos empates en las últimas cinco presentaciones para los de Xavi Hernández. Mientras que ‘Atleti’ perdió dos veces, ganó otras dos y obtuvo una igualdad para los de Diego Simeone.

De su lado, Atlético de Madrid buscará romper 16 años sin triunfos en el Camp Nou. En todo ese periodo, bajo el mando del ‘Cholo’ Simeone, el elenco albirrojo salió de Cataluña con siete derrotas y siete empates.





