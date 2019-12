Antoine Griezman sigue demostrando que aquella mala racha por la que atravesó en los meses de octubre y noviembre ya es cosa del pasado. Y es que el francés ha vuelto a marcar un gol este sábado en el partido entre Barcelona y Real Sociedad.

Cuando corrían los 37 minutos del partido en el Municipal de Anoeta y la Real ganaba 1-0 con gol de Oyarzabal, el crack galo del Barcelona recibió un pase profunda de Luis Suárez y tras quedar solo ante el portero rival, definió con mucha clases.

De esta forma, Griezmann ha llegado a los seis goles en la presente temporada de LaLiga. El exdelantero de la Real Sociedad le marcó antes al Betis (2), Villarreal, Eibar y Mallorca.

Así empezó el Barcelona

La vuelta de Jordi Alba, unida a la presencia en ataque del tridente Messi-Luis Suárez-Griezmann, destacan en un Barcelona que no piensa en el Clásico ante el duelo con una Real Sociedad donde no figura el brasileño Willian José en su once inicial.

Los once iniciales fueron los siguientes:

Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Llorente, Zubeldía, Monreal; Merino, Oyarzabal, Odegaard, Guevara; Portu, Isak,

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, De Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann.

