Cuando el primer tiempo del vs. parecía determinar un empate, los ‘merengues’ aprovecharon la genialidad de sus estrellas para ponerse un paso adelante. Aurelien Tchoaumeni robó un balón en el medio del campo y este quedó para Arda Guler quien filtró el balón para . A pesar de la superioridad numérica en la marca, el francés recibió la asistencia y -con una excelente media vuelta- se metió al área para encontrar el espacio, ejecutando así el tiro al arco sin problemas. De esta manera, abrió la cuenta en el partido válido por la fecha 2 de .

