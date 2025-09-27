Gol de Mbappé, Real Madrid 1-1 Atlético. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)
Gol de Mbappé, Real Madrid 1-1 Atlético. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)

En el primer tiro al arco de los merengues, la mandó a guardar tras definir con un derechazo potente al recibir un pase preciso del turco Arda Güler. El empate llega a los 25′ del primer tiempo, cuando estaba celebrando la ventaja y recién se acomodaba en la cancha del Wanda Metropolitano. Así, el francés sigue en racha con la camiseta del Madrid, que busca dar pelea en todos los frentes y seguir pisando fuerte en .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS