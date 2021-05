Barcelona no quiere seguir regando puntos y anhela pelear hasta el final el título de LaLiga. Por ello, desde el primer minuto de juego puso contra las cuerdas al Levante en su choque por la feche 36. A pesar de tener varias chances de gol, este no llegó hasta los 25 minutos. No sería otro más que Lionel Messi, quien abrió el marcador para los catalanes.

En una de las jugadas características del equipo culé, jugando el balón por el extremo izquierdo con Jordi Alba, el centro del lateral terminó siendo despejado por un jugador rival. El esférico le quedó a la ‘Pulga’, que con una volea en primera logró vencer la resistencia del guardameta Aitor Fernández.

A falta de dos jornadas, el astro argentino sumó 29 anotaciones en la temporada, consolidándose como máximo artilleros de dicha competición. Ocho más que su cercano perseguidor, Karim Benzema.

Barcelona vs. Levante

El conjunto que dirige Ronald Koeman acude a este partido con el regusto amargo que en la última jornada dejó el empate en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid (0-0). Una gran parte de las opciones azulgranas para ganar LaLiga pasaban por lograr una victoria frente a los rojiblancos y esperar un tropiezo del Real Madrid ante el Sevilla, que finalmente se produjo (2-2).

Sin embargo, el empate contra el Atlético deja al conjunto barcelonista sin depender de sí mismo, a expensas de que pinchen los dos equipos madrileños en las tres jornadas restantes. Eso sí, para tener alguna posibilidad, es indispensable que los hombres de Koeman sumen de tres en tres hasta final de temporada.

Ante el Levante, los azulgranas se juegan la supervivencia. Todo ello, con la duda del centrocampista Sergio Busquets, que tuvo que ser sustituido ante el Atlético tras recibir un cabezazo en la cara del rojiblanco Stefan Savic.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.