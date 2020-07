Barcelona se volvió a poner adelante en el marcador en su visita a Villareal. A los 19 minutos apareció Luis Suárez para culminar de gran forma una espectacular jugada iniciada por su socio Lionel Messi. El atacante charrúa colocó el esférico en el ángulo del arco rival y la mandó a guardar.

En un partido que parecía complicarse con el empate tempranero de Gerard Moreno, apareció el diez del Barça y frotó la lampara para no dejar que las esperanzas de lograr el título desfallezcan en el estadio La Cerámica.

Los dirigidos por Quique Setién necesitan los tres puntos si o si. Por ello, el DT culé mandó desde el arranque al tridente Messi, Suárez y Griezmann para asegurar el marcador desde los primeros minutos de juego. Por ahora la fórmula vienen dando resultados.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Los azulgranas perdieron cuatro puntos en los últimos dos partidos y se alejaron de la ‘Casa blanca’ en la lucha por conseguir el trofeo del certamen. Los empates contra Celta de Vigo y Atlético de Madrid (ambos juegos por 2-2) colocaron en una situación delicada a los dirigidos por Quique Setién.

A pesar de los recientes resultado, el entrenador de los catalanes mantiene la confianza en recuperarse en las jornadas restantes. “Todavía tenemos vida y seguiremos peleando para ganar todos los partidos como hemos hecho hasta ahora”, declaró.

Encima, los problemas y las dudas han aumentado en las recientes horas después de que medios españoles aseguraran que Lionel Messi frenara las conversaciones para renovar el contrato con el club, cuyo vencimiento será el junio del 2021.

“No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada. Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más”, explicó Setién sobre este tema.

De otro lado, Barcelona viajará sin el lesionado Samuel Umtiti y Frenkie De Jong. Además, el DT echará mano de la filial para completar la nómina. El portero Iñaki Peña, los defensas Ronald Araujo, Jorge Cuenca y Daniel Morer, los centrocampista Riqui Puig y Ramón Rodríguez ‘Monchu’ y los delanteros Álex Collado y Ansu Fati fueron los elegidos.

