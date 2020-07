Buscan despedirse a lo grande. Real Madrid quiere alargar a once partidos su racha de victorias consecutivas. Por ello, arrancó la segunda parte con el pie en el acelerador en busca del gol que lo ponga nuevamente en ventaja. Este no tardo en llegar y fue por intermedio de Marco Asensio, quien recibió una excelente habilitación de Isco y definió a la esquina inferior derecha del guardameta local.

Cuando el reloj marcaba el minuto 52 de juego apareció la lucidez de Isco para limpiar la cancha y dejar prácticamente solo a Marco Asensio frente al arco de los ‘pepineros’. El nacido en Palma de Mallorca condujo hasta el área rival y marcó su tercer gol en la temporada con el conjunto merengue.

En la primer parte Sergio Ramos había adelantado al equipo dirigido por Zinedine Zidane. Sin embargo, antes de finalizar los primeros 45 minutos apareció Bryan Gil para emparejar las acciones.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic Club a domicilio.

El técnico mexicano Javier Aguirre no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid.

Lo que sí es seguro es que retornarán Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo ‘Recio’ tras cumplir las respectivas sanciones que les impidieron estar en la visita al estadio de San Mamés.

