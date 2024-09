El FC Barcelona se fue con el 2-0 al descanso y el entrenador Hansi Flick realizó algunos ajustes de cara al segundo tiempo. En primer lugar, adelantó las líneas en búsqueda del descuento y lo consiguió en pocos minutos: a los 52′, tras un grosero error del arquero de Osasuna, Pau Víctor, delantero blaugrana, aprovechó el momento y remató desde afuera del área para marcar el 1-2 en el Estadio El Sadar de Pamplona. Además, el técnico alemán hizo ingresar a sus peligrosos atacantes Raphinha y Lamine Yamal.

El guardameta español de 31 años sacó rápido y quiso darle un pase a un compañero, pero un jugador blaugrana recuperó el esférico y se lo cedió a Pau. El arquero regresó rápidamente hacia su arco; sin embargo, el joven atacante sacó un disparo y lo agarró de espaldas al portero rival, quien se volteó e intentó atajar, pero no logró agarrar la pelota. Así fue el descuento.

Acto seguido, Flick envió a la cancha a Yamal, Raphinha y Balde; no obstante, las cosas no salieron como esperaba: a los 72 minutos de juego, el árbitro cobró un penal a favor de Osasuna y Ante Budimir anotó su doblete en el partido. El portero del Barcelona, Iñaki Peña, leyó la dirección, pero no logró atajar el remate. 3-1 para el local y el encuentro quedó casi sentenciado.

Cabe mencionar que el entrenador alemán realizó cambios en la alineación inicial del Barcelona debido a la seguidilla de partidos que se avecina. “Tenemos dos partidos antes del parón y tenemos que tener cuidado con el físico de los jugadores. Por eso hacemos rotaciones. Pero estoy muy contento con lo que veo de todos los jugadores en los entrenamientos”, sostuvo en la previa.

Barcelona vs. Osasuna: lo que se les viene

El próximo partido del FC Barcelona será ante Young Boys en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El compromiso está programado para jugarse el martes 1 de octubre desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú, 9:00 p.m. en España). Los blaugranas deben recuperarse de la caída ante Mónaco en la fecha 1.

Osasuna, por su parte, tendrá que visitar a Getafe en el Coliseum, por la jornada 9 de LaLiga de España. Este encuentro, importante para ambos conjuntos, está pactado para disputarse el sábado 5 de octubre desde las 9:15 de la mañana (horario en Perú, 4:15 p.m. en España).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR