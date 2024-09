Por la fecha 7 de LaLiga, Barcelona, con el deber de mantenerse en la punta del torneo y ampliar su distancia con el Real Madrid, que recientemente logró una victoria y le pisa los talones a su clásico rival, recibió a Getafe, que atraviesa un complicado momento (penúltimos). Bajo la dirección de Hansi Flick, el primer gol en el Olímpico de Montjuic llegó a los 19 minutos, tras un centro de Jules Koundé. El portero David Soria tuvo dificultades para despejarlo, dejando el balón en el área, lo que Robert Lewandowski aprovechó sin perdonar.

La diana llegó al minuto 19 de juego, tras una gran intervención de Lamine Yamal y Jules Koundé por la banda izquierda. El francés, con la intención de buscar el primer tanto, envió un centro pasado que el atacante polaco pudo definir. Tras una mala salida del arquero, Lewandowski logró encontrarse con el balón cerca del punto de penal y rompió el cerrojo de los visitantes.

El gol no solo permitió a los azulgranas abrir el marcador, sino que también consolidó a Robert como el máximo goleador del torneo. Con este tanto, el delantero de 36 años acumula un impresionante registro de siete goles en siete partidos, destacándose como una pieza clave en el ataque del equipo y manteniendo su liderazgo en la tabla de goleadores de la temporada. Muy cerca a él está Kylian Mbappé que llegó a los cinco goles con la camiseta de los ‘Blancos’.

Sin embargo, recientemente, los madridistas anunciaron una noticia lamentable para los aficionados, pero que podría ser una oportunidad para que ‘Lewa’ amplíe su cifra: ‘Donatello’ pidió el cambio debido a molestias en la pierna izquierda, y luego el Real Madrid confirmó que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral, lo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente tres semanas ( conoce cuándo vuelve ).

Por otro lado, para este encuentro, el técnico Hansi Flick realiza cuatro modificaciones en su once. Iñaki Peña será el guardameta titular debido a la lesión de Marc-André ter Stegen que lo aleja de las canchas toda la temporada ( conoce que arquero sale de su retiro para ocupar su lugar ), mientras que Cubarsí, Balde y Casadó regresan al once inicial en comparación con el partido anterior. Pedri iniciará en el banquillo.





¿Qué es lo que se le viene al Barcelona?

Luego del partido en Montjuic, Barcelona ya se concentra en su siguiente reto, que será enfrentar a Osasuna por la fecha 8 de LaLiga de España. El equipo viajará al Estadio El Sadar el próximo sábado 28 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora de Perú), y el encuentro será transmitido por las señales de DSports (DIRECTV) y DGO para toda América Latina, donde los culés buscarán mantenerse en el primer lugar.

Sin embargo, sus compromisos no terminan ahí. Por la jornada 2 de la Champions League, los azulgranas recibirán al Young Boys de Suiza, jugando en casa y con el apoyo de su afición. Este encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora de Perú) y será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus. Hansi Flick apunta a conseguir el sexto trofeo de la competición, que el ‘Barca’ no gana desde 2015.





