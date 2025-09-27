Gol de Le Normand, Atlético 1-0 Real Madrid. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)
Gol de Le Normand, Atlético 1-0 Real Madrid. (VIDEO: DSports / FOTO: Getty)

Sobre los 14 minutos del primer tiempo, se abrió la cuenta en el derbi entre y en el Wanda Metropolitano gracias a . Tras un centro de Giuliano Simeone, el futbolista de origen francés conectó de cabeza y le ganó a toda la defensa merengue para vencer la resistencia de Thibaut Courtois y abrir la cuenta en el derbi de Madrid. El gol fue a los 14′, cuando los ‘colchoneros’ habían tomado la iniciativa y se acercaban con peligro al arco que defiende el belga. Todo esto en el marco de la fecha 7 de .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS