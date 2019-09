El futuro ha llegado: Rodrygo anotó el 2-0 en el Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga

► Manchester United piensa en Pochettino para enero de 2020 y el DT llegaría con un crack al lado



Noche de nuevos rostros en el Santiago Bernabéu. Así como su compatriota Vinicius Junior, Rodrygo también se hizo presente en el marcador por primera vez en la temporada para anotar el 2-0 en el Real Madrid vs. Osasuna por la quinta jornada de LaLiga Santander.

Esta vez fue otro de los mediocampistas quien habilitó a Rodrugo para que anotara el segundo tanto -y definitivo- del duelo en el recinto madrileño. Casemiro cedió a su compatriota y éste definió rasante con clase para el segundo palo de Rubén. 2 a 0 definitivo y el Madrid duerme hasta el sábado, día del derbi ante el Atlético de Madrid, como único puntero de España.

Rodrygo

LA PREVIA DEL PARTIDO

Solo quedan tres equipos que no han perdido en las cinco jornadas disputadas de una igualada LaLiga Santander. Dos de ellos, Real Madrid y Osasuna, se miden en el Santiago Bernabéu con el Athletic Club siendo el tercero y colider con los de Zidane, que buscan trasladar la mejoría mostrada a su estadio.



Gareth Bale será el gran ausente en el Real Madrid vs. Osasuna , compromiso de la sexta jornada de la Liga Santander. El extremo izquierdo, quien no sufre lesiones, no ha sido considerado por decisión de Zinedine Zidane.



Osasuna, por su parte, buscará dar la campanada y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su técnico, Jagoba Arrasate, no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros jugadores que aseguró tienen "muchísimas ganas de entrar".





