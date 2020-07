Está firmando su mejor temporada como madridista. Sergio Ramos sigue ‘dulce’ de cara al gol y no solo desde el punto penal. El camero apareció a los nueve minutos del primer tiempo para hacer uso de su otro ‘special’: el golpe de cabeza. El defensor central se adelantó a todos en Butarque y puso el 1-0 del Real Madrid vs Leganés por la última fecha de LaLiga Santander.

Los blanquiazules, en su intento por salir rápido y dejar en posición adelantada a los blancos, cometieron un grave error: dejar solo y sin marca el defensor central, que en inmejorable posición abrió el marcador tras un gran centro de Isco, que cobró la falta desde tres cuartos de campo.

Así, Ramos llegó a su tanto número 11 en la temporada liguera y el número 100 en toda su carrera a nivel de clubes. Además, hace poco se convirtió en el defensor con más goles en la historia de LaLiga, dejando atrás a una leyenda del Barcelona, Koeman, con 67. El madridista suma 72.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Municipal de Butarque.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos mandaría automáticamente a Leganés a LaLiga SmartBank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El plantel del Real Madrid aborda el bus rumbo a Leganés para disputar la última jornada de LaLiga