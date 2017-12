Es cierto. El Barcelona de Ernesto Valverde no luce, pero sí es efectivo. Le ha pasado a lo largo de las 17 fechas de la Liga Santander y en el partido ante Real Madrid no iba a ser la excepción. No hizo el mejor de los primeros tiempos, pero en el complemento la historia fue distinta.



Las asociaciones y chispazos individuales hicieron que Luis Suárez, ese delantero que ha vuelto a los amores con el gol, marque el 1-0 de los azulgranas en el Bernabéu. Claro, la jugada tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Rakitic.



Y es que como se ve en las imágenes, el crack croata metió una gran carrera para llegar al área del Real Madrid. Sin mayor oposición, sacó un pase para que la derecha. Sergi Roberto llegó por allí y ante la arremetida de Suárez, puso la asistencia.



De esta forma, las estadísticas dicen que Luis Suárez ha marcado 5 goles en sus 9 clásicos. Minutos más tarde, Lionel Messi, desde los doce pasos, puso el 2-0 y así liquidó prácticamente las ilusiones del Real Madrid de alcanzar al equipo de Valverde en la tabla de posiciones.