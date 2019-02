El Bernabéu, mudo: Suárez marcó así el primero en el Real Madrid vs. Barcelona [VIDEO]

Luis Suárez no gozó de un buen primer tiempo en el Real Madrid vs. Barcelona por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2019 en el Santiago Bernabéu. Y es que el popular 'Pistolero' no gozó de muchas oportunidades para marcarle un gol a la portería que defendió Keylor Navas.

Sin embargo, en la segunda mitad Luis Suárez iba a mostrarse más y le iba a anotar al Real Madrid en condición de visitante. El 1-0 del Barcelona vino por el sector izquierdo.

Jordi Alba le dio un buen pase a Ousmane Dembélé. El extremo del 'Barza' se proyectó bien y mandó un buen centro, que encontró solo a Suárez. Así, el uruguayo le pagó de derecha y venció a Navas.

Acto seguido, el Madrid pudo empatar el marcador por medio de Sergio Reguilón. Asistencia de Vinicius Junior y el lateral izquierdo cabeceó, pero Ter Stegen despejó bien la pelota.

Luego de este cotejo, Barcelona volverá a verse las caras con el Madrid el siguiente sábado nuevamente en el Bernabéu, aunque ahora en el marco de LaLiga Santander.

