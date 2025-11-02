Gol de Ferrán Torres para el 2-0 del Barcelona vs Elche por LaLiga | VIDEO: ESPN
se pone adelante en el marcador venciendo por 2-0 al en el Estadio Olímpico de Montjuic. El duelo válido por la jornada 11 de tuvo dos errores del equipo visitante que los pagó caro. El primero llegó a los 9 minutos, tras una mala salida de la defensa del Elche, terminó el balón en los pies de Baldé quien encontró en el área chica a Lamine Yamal y este no perdonó a nadie, anotando así el primer gol del partido. Mientras que el segundo fue un tanto similar, a los 1 minutos presionó bien el conjunto azulgrana y esta presión dio frutos para encontrar a Fermín López por izquierda, quien sacó un centro para encontrar a Ferran Torres, autor del segundo tanto ‘culé’.

