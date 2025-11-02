Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡No perdonan los errores! Goles de Lamine Yamal y Ferran Torres para el 2-0 de Barcelona vs. Elche
Barcelona se pone adelante en el marcador venciendo por 2-0 al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic. El duelo válido por la jornada 11 de LaLiga 2025/26 tuvo dos errores del equipo visitante que los pagó caro. El primero llegó a los 9 minutos, tras una mala salida de la defensa del Elche, terminó el balón en los pies de Baldé quien encontró en el área chica a Lamine Yamal y este no perdonó a nadie, anotando así el primer gol del partido. Mientras que el segundo fue un tanto similar, a los 1 minutos presionó bien el conjunto azulgrana y esta presión dio frutos para encontrar a Fermín López por izquierda, quien sacó un centro para encontrar a Ferran Torres, autor del segundo tanto ‘culé’.
Su romance con el gol: anotación de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs Elche
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.