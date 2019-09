No hay Messi que los salve: revive los goles del Granada-Barcelona en Los Cármenes por LaLiga [VIDEO]

Nadie lo vio venir. Ramón Azzez y Álvaro Vadillo fueron los encargados de darle la ventaja parcial al Granada sobre el Barcelona por la quinta jornada de LaLiga Santander 2019-20. El conjunto 'Azulgrana' saltó al campo sin su capitán Lionel Messi, y empezó a sufrir ante unos locales que no perdonaron ni un solo balón desde el primer minuto en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El Barcelona vio caer su arco por primera vez ante el Granada en el primer tiempo del duelo entre ambos conjuntos españoles en Los Cármenes. Un gol del nigeriano Ramon Azeez cuando solo pasaban unos segundos del primer minuto de juego permitió adelantarse en el marcador a unos locales que estaban poniendo en muchos aprietos al equipo 'Azulgrana'.



Espantoso error del Barcelona en salida y gol de Granada para el 1-0. (ESPN)

Con el argentino Lionel Messi desde el inicio del partido en el banquillo hasta el descanso, el Barcelona se mostró muy impreciso y lento en la circulación de balón, y no ha tirado ni una vez en el primer tiempo entre los tres palos de la meta local. Como si fuera poco, pese al ingreso del '10' argentino, el cuadro 'culé' apenas mejoró en el tiempo complementario.

Así fue el gol de Vadillo para el 2-0 en el Barcelona vs. Granada. (ESPN)

Ya en la segunda parte, luego de una serie de rebotes en el área azulgrana, el balón impactó en la extremidad del chileno que no pudo hacer nada para evitarlo. El árbitro tuvo dudas, por lo que fue a revisar la jugada en el VAR. Tras ver la pantalla, señaló el punto de penal. Fue el 2-0 a los 65 minutos.

Barcelona no la pasa bien ni con sus jugadores

Ousmane Dembélé no figuró en la lista de convocados para el partido entre Barcelona y Granada de este sábado por la fecha 5 de LaLiga Santander. Pese a ello, el crack francés no deja de ser noticia ya que en distintos medios europeos vuelven a especular con su posible salida para el mercado de fichajes de 2020.



De acuerdo al diario español 'Don Balón', Dembélé ha perdido la confianza de todos en el Barcelona. No solo por sus lesiones e indisciplinas, también por la irrupción de otros jóvenes como Carles Pérez y Ansu Fati. Es por eso que los altos mandos habrían decidido venderlo en invierno y ahora no habrá quien lo salve.

El campeón mundial no pasa por un buen momento deportivo hace mucho tiempo. Aun así, hay clubes que quieren su fichaje. Uno de ellos es nada menos que el Liverpool, que pagaría un monto cercano a los 100 millones de euros para tenerlo en sus filas. En el Barcelona están tan convencidos de su salida que hasta ya han pensado en un reemplazo que costaría apenas 30 millones de euros: Dani Olmo.

