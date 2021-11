Ferland Mendy hizo el gol del 4-1 del partido de Real Madrid vs. Granada en el marco de la fecha 14 de LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes. El defensor francés aprovechó un gran pase profundo de Casemiro para anotar el tanto que terminó con las ilusiones del equipo de Robert Moreno.

Con su victoria el equipo dirigido por Carlo Ancelotti es líder con dos puntos de ventaja sobre el Sevilla (2º) y la Real Sociedad (3º), que recuperará la primera plaza si gana este domingo al Valencia (10º).

“Físicamente todos están bien. Lo que me ha gustado es la calidad del juego, hemos salido bien desde atrás. En la segunda parte bajamos la intensidad y a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que serlo, esto es lo que menos me ha gustado”, analizó Ancelotti.

El Real Madrid vivió una tarde plácida en el estadio de Los Cármenes. Muy pronto (minuto 4) Marco Asensio convirtió con clase un pase al hueco de Toni Kroos, asistente también en el segundo, marcado en el primer poste con reflejos de ‘killer’ por el central Nacho Fernández (25).

El Granada dio señales de vida en el 34, cuando el colombiano Luis Suárez acercó a su equipo.

Pero en el segundo tiempo el equipo local sufrió el vendaval blanco, que aprovechó una defensa adelantada y desorientada para fabricar muchas ocasiones.

En la mejor jugada del partido, Karim Benzema condujo una contra, miró a su alrededor y sirvió para Luka Modric, que a su vez le dejó el balón en bandeja para el brasileño Vinicius, que remató a puerta vacía (56).





Real Madrid vs. Granada: la previa

Si hay un rival que la historia recomienda al Real Madrid para el encuentro con el que retoma el pulso tras un parón, bien podría ser el Granada. Sus doce últimos enfrentamientos ligueros los cuenta por victorias el equipo blanco, con una media de hasta 3,3 goles por partido. Los jugadores de Carlo Ancelotti quieren confirmar la estadística y extender la línea ascendente con la que llegaron los partidos de selecciones.

El Real Madrid es el mejor visitante de LaLiga. Ha encontrado lejos del Santiago Bernabéu el mejor escenario para explotar sus virtudes y suele sufrir más jugando ante su afición, ante planteamientos más defensivos de sus rivales. Los 16 puntos firmados de 21 posibles muestran la firmeza de un equipo que solo perdió en una salida, la visita al Espanyol.

Por su parte, el Granada, que este curso sólo ha ganado en el Nuevo Los Cármenes al Sevilla (1-0), busca un triunfo que le aleje de unos puestos de descenso a los que podría caer al término de la jornada en caso de no sumar los tres puntos.

