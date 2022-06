Con solo 22 años, el nuevo objetivo de Barcelona se encuentra en la Liga de Portugal y es uno de los llamados a ser el reemplazo de Jordi Alba como lateral por izquierda. Gonçalo Costa es el elegido y, a pesar de no haber debutado con el primer equipo de Sporting Lisboa, es uno de los deseos de los catalanes para la próxima temporada o en un futuro cercano.

El lateral zurdo Gonçalo Costa tiene contrato con el Sporting CP hasta 2024. Tiene solo 22 años. Ha jugado en las categorías Sub 19, Sub 23 y en el Sporting CP II, el filial del club lisboeta. Además, ha sido internacional con Portugal Sub 17. Talento, desde luego, no le falta.

De acuerdo a información proporcionada por ‘A Bola’, el portugués se encuentra en la agenda de Barcelona y no a un tema de largo plazo porque quieren tener en la temporada 2022/2023. La búsqueda Xavi Hernández se basa en querer un lateral por izquierda y este es uno de los nombres que tiene en mente.

Así pues, según la prensa lusa, a los objetivos de José Luis Gayà o Javi Galán habría que sumarle ahora también el de Gonçalo Costa, que lleva desde los 14 años en el Sporting CP y es uno de los proyectos a futuro más observados por los grandes clubes.

A pesar de no haber jugado ni un minuto con el primer equipo del Sporting CP, apunta el rotativo portugués, el Barça lleva tiempo siguiéndole y cree que podría encajar en el perfil de jugador que busca el director técnico y podría darle mayor competitividad.

En cualquier caso, la prioridad del Barça es encontrar financiación para poder permitirse fichajes. Y el gran nombre, para cuando las palancas se activen, es Robert Lewandowski, el delantero por el que suspiran en el Camp Nou. A partir de ahí, el club tendrá que decidir qué puestos reforzar.

