En su desespero por librarse de Luis Suárez en el verano de 2020, el FC Barcelona aceptó pagar una parte del salario del delantero uruguayo en su nuevo club, el Atlético de Madrid. Irónicamente, el de Salto terminó siendo campeón de LaLiga y confirmó el mal negocio que hizo el entonces presidente azulgrana Josep María Bartomeu. Ha pasado casi un año y en la institución catalana no quieren cometer el mismo error con Antoine Griezmann, un jugador que apunta a vestirse de rojiblanco nuevamente para la campaña 2021-22.

De acuerdo al diario ‘Mundo Deportivo’, como condición para seguir con las negociaciones para el trueque entre Griezmann y Saúl, en el Atlético de Madrid quieren que el Barcelona asuma un parte del salario del delantero francés ya que los más de 10 millones de euros que gana por año sale del presupuesto de los ‘Colchoneros’.

Sin embargo, para mala fortuna de los atléticos, en el Barcelona no hay espacio para esta posibilidad. Según ‘MD’, el presidente Laporta no se imagina que el club pague por el jugador de un rival directo en la disputa por LaLiga y Champions. Simplemente se niegan a fallar como con Suárez.

“El Barça no sufragará de esta forma a un rival directo contribuyendo a completar una delantera que tendría dos exculés. Eso sí, no hay temor deportivo a que Griezmann regrese al Wanda Metropolitano y triunfe allí de rojiblanco pero si al final se concreta la operación no será con las condiciones que actualmente quiere el Atlético”, publica ‘Mundo Deportivo’.

Griezmann no perdona

De acuerdo a ‘El Chiringuito’, Griezmann le ha pedido al Barcelona que le pague todo el dinero que dejó de ganar cuando el club aplicó una reducción salarial a la plantilla en el inicio de la pandemia del COVID-19.

El exdelantero del Atlético de Madrid aceptó que todo el dinero que el Barcelona le fuera a descontar sea pagado en un plazo de seis años. Sin embargo, el pacto solo tenía validez con Griezmann como futbolista del club catalán. En caso de transferencia, el panorama sería radicalmente distinto.





