"Empecé a llorar de felicidad": Griezmann reveló cómo recibió la noticia de su fichaje al Barcelona

Antoine Griezmann fue relacionado con Barcelona por más de dos años y finalmente se dio este verano. El equipo azulgrana pagó la cláusula de salida valorizada en 120 millones al Atlético de Madrid y le dio una alegría a los fanáticos que esperaban con ansias su llegada tanto como él.

Este sábado se reveló un extracto de la entrevista que Diario Marca publicará este domingo 21 con flamante fichaje del Barza. En esta, comenta cómo lo ha recibido el grupo y cuál fue su reacción al saber que sería parte del club.

"Y la verdad es que en el vestuario me han recibido muy bien: jugadores, cuerpo técnico y médicos y, de momento, estoy disfrutando y ojalá pueda coger confianza pronto para hablar, ser yo mismo y disfrutar" , explicó.

Antoine vivió horas de tensión al no saber si podría firmar por el Barza. Atlético de Madrid no lo quería dejar ir. Incluso fue acusado de realizar un trato bajo la mesa en marzo de este año antes que quede libre.

"¿Cómo fue el momento en el que le dicen que está todo resuelto y es jugador del Barcelona?", preguntó el periodista. "Pues llamé a mi padre y empecé a llorar de felicidad porque ya estaba, ya se había acabado todo. Estaba con mis amigos, con mi mujer, con mis niños y fue un momento increíble" , explicó el francés.

"Sé que habrá una pitada. Es parte del fútbol: me han querido mucho y cuando alguien se va, puede doler. Es como en la Real: mi primera visita no fue fácil, pero yo siempre tendré a la Real y al Atleti en mi corazón porque me han dado muchísimo", agregó.

► Real Madrid vs. Bayern Munich: guía de canales TV y horarios por International Champions Cup 2019



► ¡Ahora te quiero ver! El primer 11 de Zinedine Zidane del Real Madrid temporada 2019-20 [FOTOS]



► Real Madrid, ¿te lamentas? Eriksen fue ofrecido al Atlético y Florentino se sorprende por su precio



► Todo por Neymar: el límite que se puso Barcelona para tenerlo de vuelta en LaLiga Santander