Si tenemos que elegir el fichaje que más suena en Barcelona cada mercado, ese es Antoine Griezmann. El francés estuvo muy cerca en verano, pero finalmente la comodidad del Atlético de Madrid lo llegó a convencer. Este lunes, el delantero conversó con Canal Football Club de Canal+ de Francia y reveló lo sucedido.

La pregunta de rigor fue relacionada a Lionel Messi. ¿Fue parte importante de la decisión final?

"¿Influyó que fueras a jugar para Messi como hizo Neymar en su día y como hacen ahora Coutinho o Suárez?", consultó el periodista.

" Sí, puede ser, inconscientemente eso influyó. Pero como me gusta decir, mis compañeros de equipo y la gente del club hicieron todo para que me quedara. Fueron a mi casa, me subieron el salario, hicieron un proyecto deportivo interesante... Hicieron todo para mostrarme que era mi casa", respondió Griezmann.

Recordemos que Messi siempre está en los mercados de fichajes debido a que se dice que tiene el poder de manejar el equipo azulgrana y tener una gran fuerza a la hora de tomar decisiones finales.

"Sé que puedo hacer crecer al club y el club me hace crecer a mí", añade Griezmann en la entrevista, en la que explica cómo Simeone fue a su casa y lo calmó tras ser pifiado en el Wanda Metropolitano.